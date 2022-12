Weihnachtliche Klänge zur Mittagszeit

Endlich ist es wieder so weit! Eine Woche lang spielt gegen 12 Uhr mittags ein Bläserensemble der TU Dortmund Advents- und Weihnachtsmusik. Zu hören sind bekannte und beliebte Lieder zum Mitsingen. Wir freuen uns darüber jetzt ganz besonders, nachdem pandemiebedingt 2020 und 2021 nicht oder nur online musiziert werden konnte.

Zumindest an diesem Standort erklingt die Musik zum letzten Mal: Die Bibliothek wird 2023 in ein anderes Gebäude umziehen, damit an der alten Stelle ein modernes neues Gebäude gebaut werden kann.

Viel Spaß beim Zuhören und Mitsingen!

Fotos: UB Dortmund

Tags: Weihnachtsmusik