Am Dienstag, 14.01.2020, finden in der Zeit von 07.00 bis 16.00 Uhr im Foyer der Zentralbibliothek Arbeiten an der Deckenbeleuchtung statt.

Da der Arbeitsbereich aus Sicherheitsgründen abgesperrt wird, ist das Foyer zwischen dem Nebeneingang und dem Sicherungsportal nur eingeschränkt zugänglich. Von der Sperrung betroffen ist der innenliegende Durchgang an der Ausstellungsfläche des Hörsaals entlang. Die dort befindlichen Sitzbänke stehen Ihnen während der Arbeiten nicht zur Verfügung.

Bitte nutzen Sie stattdessen den gegenüberliegenden, äußeren Durchgang zwischen Fensterfront und Hörsaal.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Tags: Baumaߟnahme, Lernort