Vorlesen für Schulklassen

Am bundesweiten Vorlesetag erfahren Schulklassen in der Universitätsbibliothek, wie das Urmel aus dem Eis auf die Insel Titiwu gekommen ist und was es dort erlebt. Es lesen vor: Dr. Ute Zimmermann (Leiterin der Stabstelle Chancengleichheit, Familie und Vielfalt), Dr. Ute Engelkenmeier (Leiterin „Service und Information“ der Universitätsbibliothek) und Dr. Joachim Kreische (Leiter der Universitätsbibliothek). Die Veranstaltung findet im Rahmen der KinderUni der TU Dortmund statt.

Kinder zwischen 8 und 12 Jahren sind herzlich eingeladen! Vorgelesen wird am Freitag, den 16.11.2018, von 10.30 bis 11.30 Uhr in Raum E 1.

