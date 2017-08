Aufgrund des Betriebsausfluges der Universitätsbibliothek endet die Servicezeit in der Zentralbibliothek am Donnerstag, den 31.08.2017 bereits um 15.00 Uhr. Die Bereichsbibliotheken am Campus Süd und das Informationszentrum Technik und Patente bleiben an diesem Tag geschlossen.

Was heißt das für Sie?

Die Zentralbibliothek ist von 7.00 bis 1.00 Uhr geöffnet.

Nach 15 Uhr: keine UniCard-Ausgabe, keine Abholung von Fernleihen, keine Anmeldung, keine Beratung durch Bibliotheksmitarbeiterinnen.

Weitere Informationen zum Service in der Zentralbibliothek: Nutzung außerhalb unserer Servicezeiten.

Informationszentrum Technik und Patente (ITP): geschlossen

(ITP): Bereichsbibliothek Architektur und und Bauingenieurwesen : geschlossen

: Bereichsbibliothek Raumplanung : geschlossen

: Die Emil-Figge-Bibliothek hat wie üblich von 8.00 bis 20.00 Uhr für Sie geöffnet.