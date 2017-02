Lernen in den Ruhezonen an der Südseite:

Am Samstag, den 11.2.2017 werden Baumschnittarbeiten durchgeführt, Lärm lässt sich leider nicht vermeiden. Betroffen sind die Arbeitsplätze in den Ruhezonen an der Südseite der Zentralbibliothek (Richtung H-Bahn-Trasse).

Tags: Lernort