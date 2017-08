Ab August 2017 werden in der Zentralbibliothek dringend erforderliche Maßnahmen zur Sanierung der Brandschutzklappen durchgeführt. Die Brandschutzklappen dienen dazu, dass giftige Rauchgase bei einem Brand nicht durch die Lüftungsrohre in das Gebäude eindringen können. Teile der Belüftungsanlage müssen zeitweise stillgelegt werden, so dass sich das Klima in den betroffenen Bereichen verschlechtern kann.

Die ersten Maßnahmen:

Umräumarbeiten im 2. und 3. Obergeschoss ab 3. August

Auf der rechten Seite (Richtung Mensagebäude) wird umgeräumt und es werden Regale abgebaut, Lärmbelästigungen lassen sich leider nicht vermeiden. Veränderungen bei den Buchbeständen werden ausgeschildert.

Schließung einiger Toilettenräume ab 14. August

Die Toilettenräume im Eingangsbereich sowie im 2. und 3. Obergeschoss auf der rechten Seite (Richtung Mensagebäude) werden ab dem 14.8. zeitweise geschlossen. Betroffen ist auch das Behinderten-WC im Erdgeschoss. Die nächstgelegenen Behinderten-WCs befinden sich in der food fakultät, im Mensa-Gebäude und in der Emil-Figge-Str. 50.

Besonders lärmintensive Arbeiten werden zwischen 22.00 Uhr und 7.00 Uhr morgens durchgeführt.

Wir informieren Sie über alle aktuellen Maßnahmen. Die gesamten Arbeiten werden einige Monate dauern.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

