Vom 6.12. bis 22.12. im 2. Untergeschoss und in der Emil-Figge-Bibliothek!

So geht’s:

In der Zentralbibliothek bezahlen Sie mit Ihrer EC-Karte oder Geldkarte am Kassenautomaten einen Euro für jeweils zwei Bücher. Zeigen Sie danach Bon und Bücher im Servicezentrum vor, um die Bücher entsichern zu lassen (Servicezeiten von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr, am Samstag von 11 bis 16 Uhr). Das war es schon, die Bücher gehören Ihnen.

In der Emil-Figge-Bibliothek kosten zwei Bücher ebenfalls nur einen Euro. Bezahlen Sie direkt vor Ort mit Ihrer EC-Karte oder Geldkarte (Servicezeiten von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 15.00 Uhr). Falls Sie in der Zentralbibliothek bezahlen möchten, können Sie auch den Bon mitbringen.

