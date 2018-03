Neue Chatsoftware ab März! Literatur im Katalog finden, E-Books von zu Hause aus lesen, Fernleihbestellungen aufgeben?

Diese und viele weitere Fragen beantworten wir Ihnen in unserem Chat.

Ab dem 1. März 2018 setzt die UB Dortmund eine neue Chat-Software mit optimierter Reaktionszeit ein: Sie bekommen jetzt noch schneller Antwort auf Ihre Fragen. Mit einem Smartphone können Sie ebenfalls problemlos mit uns chatten.

Den Chat finden Sie rechts oben auf unseren Webseiten – immer dann, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Bibliothek online ist. Auch auf anderen Wegen sind wir für Sie erreichbar: Wenden Sie sich per E-Mail, per Telefon oder persönlich an die Informationsabteilung.

Tags: Service