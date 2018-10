Kritische Revisionen zur Künstler/innen/biographik

In einem zweitägigen Workshop des Forschungsprojekts „Aufbruch in die Moderne (1890-1960): Gender Studies in der interdisziplinären Musikliteraturforschung“ beleuchten zahlreiche Vorträge und Diskussionen die Biographieforschung zu Künstlerinnen.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

Wann und wo? Am 5. und 6. November in der Universitätsbibliothek, Raum E 1

Organisation: Prof. Dr. Sigrid Nieberle

