Ab Mittwoch, 13.01.2021 gilt:

Aufgrund der neuen Coronaschutzverordnung des Landes NRW vom 07.01.2021 ist das Betreten der Bibliothek (Zentralbibliothek und Emil-Figge-Bibliothek*) ausschließlich zur Abholung bestellter Medien und zur Rückgabe zulässig.

Die Bibliothek hält den kontaktarmen Ausleihbetrieb bis auf Weiteres (31.01.2021) für dringend benötigte Medien aufrecht. Lernplätze, PCs, Scanner und Kopierer bleiben weiterhin gesperrt, Anmeldungen oder die Ausgabe der UniCard sind ebenfalls nicht möglich.

nur nach vorheriger Bestellung per E-Mail möglich:

Bitte geben Sie mit dem Betreff „Bestellung“ im Text Ihre Matrikelnummer/Nutzernummer sowie die Signaturen der Medien an.

Beim Abholen zeigen Sie bitte Ihre Bestellung, bei Vormerkungen und Fernleihmedien ihre Abholbenachrichtigung. Die Ausleihe/Abholung von Medien istper E-Mail möglich: service.ub@tu-dortmund.de Bitte geben Sie mit dem Betreff „Bestellung“ im Text Ihre Matrikelnummer/Nutzernummer sowie die Signaturen der Medien an.Beim Abholen zeigen Sie bitte Ihre Bestellung, bei Vormerkungen und Fernleihmedien ihre Abholbenachrichtigung.

Aus den Bereichsbibliotheken am Campus Süd bestellen Sie bitte weiterhin direkt über Katalog plus.

Beachten Sie die geltenden Maßnahmen zum Gesundheitsschutz: Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz, desinfizieren Sie Ihre Hände am Eingang, halten Sie Abstand! Vielen Dank.

Fragen?

Weitere Informationen

* Das Gebäude Emil-Figge-Str. 50 ist seit dem 15.12.2020 geschlossen; Einlass in die Emil-Figge-Bibliothek über den Pförtnerdienst.

