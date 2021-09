Bereichsbibliothek Raumplanung / Bereichsbibliothek Architektur und Bauingenieurwesen

Mit über 6.200 Beschäftigten in Forschung, Lehre und Verwaltung und ihrem einzigartigen Profil gestaltet die Technische Universität Dortmund Zukunftsperspektiven: Das Zusammenspiel von Ingenieur- und Naturwissenschaften, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften treibt technologische Innovationen ebenso voran wie Erkenntnis- und Methodenfortschritt, von dem nicht nur die mehr als 34.600 Studierenden profitieren.

An der Technischen Universität Dortmund sind in der Bereichsbibliothek zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Stellen

für studentische Hilfskräfte (m/w/d, 4 bzw. 5 Stunden/Woche)

zunächst befristet für die Dauer von 6 Monaten (mit Option auf Verlängerung) zu besetzen. Bewerbungen von Studierenden in den ersten Bachelorsemestern sind ausdrücklich erwünscht.

Anforderungsprofil: Kenntnisse in gängigen MS-Office-Anwendungen (z.B. Word, Excel)

Gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch

Zuverlässige und verantwortungsvolle Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit Aufgabenbereich: Aufsicht und Gewährleistung der Öffnungszeiten bis 18.00 Uhr

Mithilfe bei der Benutzerbetreuung und Benutzerberatung

Rückstellen von Medien, Bestandspflege inkl. Revision

Für Rückfragen steht zur Verfügung:

Salvina Noto Tel.: 0231 755-2286

E-Mail: salvina.noto@tu-dortmund.de Bewerbungen mit Anschreiben und tabellarischem Lebenslauf übersenden Sie bitte bis zum 4.10.2021 an: Universitätsbibliothek Dortmund

Bereichsbibliothek Raumplanung

August-Schmidt-Str. 6

44221 Dortmund





Dortmund, den 22.9.2021

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter erwünscht ist.

