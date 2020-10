Mehr Lernarbeitsplätze

Ab Montag, den 26.10.20 stehen in der Zentralbibliothek knapp 200 weitere Einzelarbeitsplätze für TU-Studierende zur Verfügung, ebenso drei Gruppenarbeitsräume.

In der Emil-Figge-Bibliothek, die am Montag wieder öffnet [1] stehen Ihnen 10 Arbeitsplätze und 2 Gruppenarbeitsräume zur Verfügung.

Kurz und knapp – Nutzungsbedingungen:

Nur für TU-Mitglieder

Nur mit Reservierung (max. 6 Buchungen/Woche, max. 8 Tage im voraus)

Einbuchen und Ausbuchen bei Betreten der Bibliothek sowie am Platz mit dem Platz-Scanner der TU-App

Lernen derzeit nur mit Mund-Nase-Bedeckung

Hier geht’s zur Buchung: https://www.rbs.tu-dortmund.de/raumbuchung/ub/

Und hier gibt es weitere Informationen: Lernen in der Bibliothek

Schutz vor Corona

Die TU Dortmund geht davon aus, dass ihre aufwändig erstellten Hygienekonzepte auch bei steigenden Fallzahlen ausreichenden Schutz vor einer Corona-Infektion bieten. Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass z. B. durch eine neue Allgemeinverfügung der Stadt Dortmund Angebote wieder zurückgenommen werden müssen.

Fragen?

Schreiben Sie uns eine E-Mail: service.ub@tu-dortmund.de

[1] 26.10.2020: Wiedereröffnung Emil-Figge-Bibliothek

Tags: Lernort, StayAtHomeChallenge