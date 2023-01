Schreiben leicht gemacht!

Sie sitzen an Ihrer Hausarbeit, der Bachelor- oder Masterarbeit und wünschen sich Austausch und Unterstützung? In der nächsten Schreibwoche vom 27. Februar bis 3. März können Sie online oder in Präsenz an Vorträgen, Workshops und individuellen Beratungen teilnehmen.

Stellen Sie sich Ihr eigenes Programm zusammen! Die Angebote richten sich an Studierende sowie Promovierende aller Fachrichtungen der TU Dortmund und sind kostenlos. Wie immer geben wir Ihnen viele Tipps und praktische Anregungen zum Schreibprozess.

Die Schreibwoche wird veranstaltet von der Schreibwerkstatt w.space des zhb Bereich Fremdsprachen in Kooperation mit der Psychologischen Studienberatung, der Universitätsbibliothek, der Fakultät für Informatik, dem Hochschulsport, der Fakultät Statistik und dem Graduiertenzentrum.

Bildquelle: Ute Mulder / pixelio.de

Tags: Schreibwoche