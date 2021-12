Aufgrund einer internen Online-Informationsveranstaltung am 9.12.2021 ist die Servicetheke in der Zentralbibliothek bis 10 Uhr mit Wachpersonal besetzt. In dieser Zeit ist keine UniCard-Ausgabe, 2G-Registrierung in der TU-App, Abholung von Fernleihen, Anmeldung oder Beratung durch Bibliotheksmitarbeiter/-innen möglich.

Die Bereichsbibliotheken öffnen am 9.12.21 ebenfalls erst um 10.00 Uhr.

Tags: Oeffnungszeiten