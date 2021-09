Bibliothek ab 4.10. wieder täglich bis 1 Uhr nachts geöffnet

Eine Woche vor Beginn der Vorlesungszeit kehrt die UB Dortmund zu ihren normalen Öffnungszeiten zurück. Für den Campus der TU Dortmund gilt: Nur wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist (3G), darf an Ver­an­stal­tun­gen der TU Dort­mund teilnehmen oder die Bibliothek besuchen [1]. Wie für alle Gebäude der TU Dortmund gilt hier die Maskenpflicht – auch am Arbeitsplatz.

Öffnungszeiten Zentralbibliothek:

Montag – Freitag 8.00 – 1.00 Uhr, Samstag und Sonntag 9.00 – 1.00 Uhr

(Servicezeiten: Montag – Freitag 8.00 – 18.00 Uhr, Samstag 11.00 – 16.00 Uhr [2])

Montag – Freitag 8.00 – 20.00 Uhr, Samstag 9.00 – 16.00 Uhr

(Servicezeiten: Montag – Freitag von 8.00 – 15.30 Uhr [3])

Montag – Freitag 8.00 – 13.00 [4]

Montag – Freitag 8.00 – 15.00 Uhr [4]

Die Einzelarbeitsplätze sind ab 4.10. wieder freigegeben, am Platz ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Möglichkeiten zur Gruppenarbeit gibt es ab ca. Mitte Oktober ebenfalls wieder – weitere Informationen folgen in Kürze!

Ab 4.10. bietet die Universitätsbibliothek wieder folgende Services an:

Beratungen an der Servicetheke

Scan-Arbeitsplätze

Internet- und Recherche-PCs

Tagesschließfächer

Studienmaterialschließfächer (Zentralbibliothek)

Neuanmeldungen (Zentralbibliothek)

Eltern-Kind-Raum (Zentralbibliothek)

[1] 3G-Kontrollen an der TU Dortmund

[2] Servicezeiten in der Zentralbibliothek

[3] Emil-Figge-Bibliothek: Was geht nur während der Servicezeiten…

[4] Es ist geplant, auch die Öffnungszeiten der Bereichsbibliotheken am Campus Süd so bald wie möglich zu verlängern.

