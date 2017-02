600 E-Books nun dauerhaft verfügbar

Im vergangenen Jahr standen Ihnen zahlreiche Bücher der Verlage Beltz, C. H. Beck, de Gruyter und Partnerverlage testweise in Katalog plus zur Verfügung. Ihre mehr als 380.000 Kapitelzugriffe während der Testphase haben uns bei der Entscheidung geholfen, welche der Titel wir dauerhaft für Sie erwerben sollen. Seit Ende Januar pflegen wir nun diese über 600 dauerhaft verfügbaren E-Books in unseren Bestand ein.

Die pauschale Freischaltung seitens der Verlage wurde inzwischen abgeschaltet, so dass früher bestehende Zugänge nicht mehr in jedem Fall bestehen. Wenn Sie ein Buch benötigen, das nicht mehr zur Verfügung steht, lassen Sie es uns gerne per Anschaffungsvorschlag an Ihre Fachreferentin oder Ihren Fachreferenten wissen.

