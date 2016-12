PISA-Studie soeben erschienen!

Über eine halbe Million Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 Jahren haben in 72 Ländern und Regionen an der jüngsten PISA-Erhebung teilgenommen. Schwerpunkt waren dieses Mal die Naturwissenschaften. In Deutschland haben die Schülerinnen und Schüler Ergebnisse erreicht, die leicht über dem Durchschnitt liegen, allerdings hat der Leistungszuwachs in den vergangenen Jahren abgenommen. Die Chancengleichheit hat sich verbessert, bleibt aber nach wie vor eine Herausforderung. Der Abstand zu den PISA-Spitzenreitern in Asien und Europa bleibt weiterhin groß.

