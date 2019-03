4.4.2019 – 2.5.2019

Die englischsprachige Ausstellung „barrier:zones – living and surviving with a disability worldwide“ findet in Zusammenarbeit des Lehrgebiets Berufspädagogik und Berufliche Rehabilitation der Fakultät Rehabilitationswissenschaften mit der Universitätsbibliothek statt. Sie begleitet das Seminar „Einen Lebensunterhalt verdienen im globalen Süden – Berufliche Rehabilitation zwischen materiellen Notwendigkeiten und Emanzipationsauftrag“ im Sommersemester 2019.

Die Ausstellung ist eine Leihgabe von Handicap International und zeigt Porträtfotos von Menschen mit Behinderung, deren Leben durch einen Konflikt geprägt wurde oder ist. Die Porträts werden vom 4. April bis zum 2. Mai 2019 im Foyer der Zentralbibliothek zu sehen sein.

Ausstellungseröffnung: Donnerstag, 4. April 2019, 17.00 Uhr, Foyer der Zentralbibliothek

Die Eröffnung ist für alle offen und kostenfrei, Interessierte – insbesondere die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars – sind herzlich eingeladen!

Yvonne Wechuli Mehr Informationen zur Ausstellung: barriere:zonen

