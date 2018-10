8.10.2018 17:00 Uhr – 7.11.2018 16:00 Uhr

Die Ausstellung „Fourscapes and Chronotopes“ findet in Zusammenarbeit des Instituts für Anglistik und Amerikanistik mit der Universitätsbibliothek statt. Sie begleitet das Seminar „Time and Space Experiences: Chronotopes in English and New English/Postcolonial Literature“ im Wintersemester 2018/19.

Die Beiträger/innen kommen aus Irland, Russland und Deutschland. Sie alle forschen und/oder lehren am Institut für Anglistik und Amerikanistik. Die Ausstellung zeigt eine Auswahl chronotopischer Begegnungen mit Natur, Landschaft, Stadtlandschaft, Kultur und Kunst. Die Fotos werden vom 8. Oktober bis zum 7. November 2018 im Foyer der Zentralbibliothek zu sehen sein.

Ausstellungseröffnung: Montag, 8.10.2018, 17.00 Uhr, Foyer der Zentralbibliothek

Die Eröffnung führt in die Thematik ein. Sie ist für alle offen und kostenfrei, Interessierte – insbesondere die Teilnehmer/innen des Seminars – sind herzlich eingeladen!

Weitere Informationen iaawiki Institut für Anglistik und Amerikanistik der TU Dortmund



Foto: Sarah Neef

Tags: Ausstellung