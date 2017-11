Die Documenta in Kassel hat 2017 ein Pantheon aus verbotenen Büchern gezeigt. Dieses Thema haben die Auszubildenden der Bibliothek zum Vorbild genommen: Sie stellen eine Auswahl an verbotenen Büchern – und warum sie verboten wurden – vor.

Die Ausstellung beginnt am Tag der offenen Tür am 11.11.2017 und endet am 21.12.2017. Kommen Sie am 11.11. vorbei und sehen Sie selbst, was es für verschiedene Gründe gibt, warum Bücher verboten wurden. Am Eröffnungstag führen unsere Auszubildenden Sie gerne durch die Ausstellung und beantworten Fragen.

Außerdem lesen sie um 13.00 Uhr und um 14.00 Uhr aus „Harry Potter“ vor – auch ein Buch, das in manchen Ländern verboten ist. Im Laufe des Tages kann ein Quiz zur Ausstellung beantwortet werden.

Bildquelle: UB Dortmund

