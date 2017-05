Angebote der Entrepreneurship School des „tu>startup – Zentrum für Entrepreneurship & Transfer“

Die Ausstellung zeigt die verschiedenen Angebote der Entrepreneurship School in den Bereichen Forschung und Qualifizierung.

Die TU Dortmund bündelt seit 2017 ihre Maßnahmen der Entrepreneurship-Forschung und -Qualifizierung, der Förderung von Startups und junger Unternehmen sowie des Wissens- und Technologietransfers in einer zentralen universitären Einrichtung – dem „tu>startup – Zentrum für Entrepreneurship & Transfer“. Das Zentrum gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche:

Entrepreneurship School – Forschung & Qualifizierung | GB 1

Gründungsservice, Schutzrechte und Transfer | GB 2

Die von Prof. Andreas Liening geleitete Entrepreneurship School bietet Studierenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der TU Dortmund ein fächerübergreifendes Sensibilisierungs- und Qualifizierungsprogramm rund um das Thema Gründung aus der Wissenschaft und begleitet dieses wissenschaftlich, um eine Stärkung der unternehmerischen Aktivitäten an der TU Dortmund und in der Region zu unterstützen.

Z. B. wurden in den letzten Jahren über 100 neue Startup-Unternehmen aus der Universität heraus gegründet und erfolgreich begleitet.

