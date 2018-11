Die Entwicklung des Buches im Laufe der Zeit

Heutzutage versüßen gedruckte Bücher und E-Books den menschlichen Alltag und tragen außerdem einen großen Anteil zur Bildung bei. Doch wie wurde das Buch zum Buch? Die Auszubildenden der Bibliothek haben sich mit diesem Thema beschäftigt und stellen die Entwicklung des Buches im Laufe der Zeit anschaulich vor.

Die Ausstellung beginnt am Tag der offenen Tür am 10.11.2018 und endet am 20.12.2018. Am Eröffnungstag führen die Auszubildenden Sie gerne durch die Ausstellung und beantworten Ihre Fragen.

