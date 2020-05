Fragen zur Bib?

Ab sofort bieten wir Ihnen von Montag bis Freitag zwischen 10 und 15 Uhr Beratungen zur Bibliotheksnutzung, zur Recherche im Katalog plus etc. an. Fragen Sie uns per Videokonferenz! Sie können wählen zwischen den Plattformen Zoom oder Webex.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns [1]. Wir werden Ihnen dann den Meeting-Link mitteilen.

Wir freuen uns auf Ihre Fragen [2].

[1] Anmeldung zur Videokonferenz

[2] Informationsabteilung

Tags: Literaturrecherche, Service, StayAtHomeChallenge