Ausleihe ab April nur noch mit der TU-App!

Ab April leihen Sie nur mit dem Bibliotheksausweis in der TU-App Medien aus, nicht mehr mit der UniCard oder dem Barcode-Ausweis. Verwenden können Sie die TU-App aber schon jetzt – probieren Sie es aus!

Im April wird das Ausleihen dann für Sie noch einfacher und schneller: Den Bibliotheksausweis in der TU-App am Ausleihgerät scannen – ein Buch oder einen ganzen Bücherstapel auf die Platte legen – fertig! Ihre Ausleihquittung kommt per E-Mail. Möglich wird das durch die Umstellung auf RFID-Verbuchung mit neuen Ausleihterminals.

So funktioniert es: TU-App herunterladen [1] und auf Ihrem Smartphone installieren. TU-App starten und in der TU-App anmelden: Als TU-Mitglied nutzen Sie Ihren UniAccount; ansonsten haben Sie Ihre persönlichen Anmeldeinformationen per E-Mail erhalten. Bibliotheksausweis in der TU-App am Ausleihgerät in der Bibliothek scannen.

Sie haben kein Smartphone? Drucken Sie sich ganz einfach einen temporären Bibliotheksausweis aus: Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse im Bibliothekskonto an [2]. Wählen Sie den Reiter Benutzerdaten. [s. Abb. rechts] Über Temporärer Ausweis (PDF) wird ein PDF mit einem QR-Code ausgegeben. QR-Code am Ausleihgerät in der Bibliothek scannen.





Kontakt und Fragen

Servicezentrum in der Bibliothek, Tel. 0231 755 4000

Tags: Ausleihe