Abholung in der Zentralbibliothek

Bei der Recherche in Katalog plus finden Sie ab sofort für Bücher aus Bereichsbibliotheken einen Bestellbutton:

Was Sie täglich vor 12 Uhr mittags bestellen, können Sie ab dem nächsten Werktag [1] in der Zentralbibliothek abholen.

Bestellungen nach 12 Uhr mittags liegen ab dem übernächsten Werktag für Sie bereit.

Die Leihfrist für alle Bücher der UB Dortmund beträgt 28 Tage (derzeit auch für die Emil-Figge-Bibliothek).

Bitte beachten!

Was vor Ort verfügbar ist, suchen wir für Sie heraus. Bevor Sie in die Bibliothek kommen, schauen Sie bitte zuerst in Ihrem Konto in Katalog plus [3], ob die angeforderten Medien für Sie verbucht worden sind! Ist dies nicht der Fall, erübrigt sich die Anfahrt (z. B. weil die Bücher bereits entliehen waren).

[1] Montag bis Freitag (!)

[2] Leihfristen der UB Dortmund

[3] Ihr Konto

