Ergänzend zu der Möglichkeit, Bücher aus Bereichsbibliotheken in die Zentralbibliothek zu bestellen [1], können Sie nun auch Bücher anfordern, die in einem Semesterapparat in einer Bereichsbibliothek stehen. Bücher aus Semesterapparaten sind grundsätzlich nicht ausleihbar [2].

Scanner und Kopierer in der Bibliothek dürfen zurzeit nicht genutzt werden. Sie können aber mit Ihrem Mobilgerät kurze Teile aus den Büchern fotografieren oder einscannen. Der Aufenthalt vor Ort darf 15 Minuten nicht übersteigen.