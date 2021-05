Universitätsbibliothek freut sich über gute Bewertung

Im aktuellen CHE-Hochschulranking 2021 [1] konnten viele Fächer der TU Dortmund Spitzenplatzierungen erzielen. In drei Fächern wurde die Bibliotheksausstattung beurteilt und jeweils sehr gut bewertet:

Mathematik: 1,7 [2]

Physik: 1,5 [3]

Informatik: 1,6 [4]

Mit diesen Noten liegt die Bibliotheksausstattung in den Fächern Physik und Mathematik in der Spitzengruppe, in der Informatik in der Mittelgruppe. Die Universitätsbibliothek freut sich, für das sehr gut bewertete Studienangebot der TU Dortmund [5] einen wertvollen Beitrag leisten zu können, den die Studierenden der TU Dortmund schon seit Jahren mit guten Noten bestätigen.

Tags: Informatik, Mathematik, Physik