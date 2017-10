Coffee Lectures zur Open Access Week 2017

Nach dem Mittagessen einen Kaffee trinken und dabei Wissenswertes rund um das wissenschaftliche Arbeiten hören: Zur internationalen Open Access Week finden an vier Tagen im Oktober zehnminütige Coffee Lectures in der Bibliothek statt. Auch die Universitätsbibliotheken Bochum und Duisburg-Essen bieten zeitgleich Coffee Lectures an (Übersicht über alle Coffee Lectures).

Unsere Termine

23.10., 13.15 Uhr: Was ist Open Access?

24.10., 13.15 Uhr: CC – die Lizenz zum Publizieren

25.10., 13.15 Uhr: Auf der Goldspur: Freies Publizieren auf Eldorado

26.10., 13.15 Uhr: Publikationsfonds – Sie publizieren, wir finanzieren

Ohne Anmeldung – kommen Sie einfach vorbei!

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail.

International Open Access Week 2017

Tags: Coffee Lectures, Open Access