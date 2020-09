Ab sofort stehen Ihnen – nach den Titeln von Cambridge University Press – auch sämtliche E-Books des Verlages Oxford University Press zur Verfügung. Mehr als 17.600 Titel sind jetzt im Katalog plus [1] nachgewiesen und bis zum 1.9.2021 werden es monatlich mehr. Die besonders gefragten Titel werden wir dauerhaft in unseren Bestand übernehmen. Die Titel des Verlages Cambridge University Press [2] werden in die dritte Runde gehen, haben also schon einen kleinen Vorsprung im Rennen um die beste Nutzung.

Weitere Informationen:

Fragen und Rückmeldungen gerne an Ihre Fachreferentinnen und Fachreferenten [3]. Wir beraten Sie gern!

Für Angehörige der TU Dortmund ist der Zugang auch außerhalb des Campus [4] möglich.

Übrigens: auch für unsere Besucher vor Ort bieten wir einen Arbeitsplatz-PC an. Bitte richten Sie sich nach den ausgehängten Hygienevorschriften.

[1] Katalog plus: Oxford University Press

[2] Katalog plus: Cambridge University Press

[3] Fachreferentinnen und Fachreferenten

[4] Zugang außerhalb des Campus für TU-Angehörige

Tags: E-Books