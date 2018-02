Seit nunmehr über 16 Jahren bietet die Universitätsbibliothek Dortmund den Sehgeschädigtengerechten Katalog online (Sehkon) an, der den bereits 1987 entstandenen ZKMeSe (Zentralkatalog der Medien für Sehgeschädigte) ablöste. Sehkon verzeichnet Medien für Studium und Lehre, die in sehbehinderten- bzw. blindengerechter Form im deutschsprachigen Raum zur Verfügung stehen (z.T. zitierfähig umgesetzt).

Nun geht die neue, grundlegend überarbeitete Version unseres Sehkon an den Start.

Sehkon – Sehgeschädigtengerechter Katalog Online

Die Suchoberfläche entspricht jetzt der des Katalog plus. Alle Funktionen des alten Sehkon, wie z.B. das direkte Herunterladen von Dateien durch registrierte Nutzer des Services für Blinde und Sehbehinderte, sind wie gewohnt nutzbar. Wir laden Sie ausdrücklich ein, die einfache und erweiterte Suche zu testen und uns Anregungen und Kritikpunkte zukommen zu lassen.

Service für Blinde und Sehbehinderte In diesem Zusammenhang möchten wir auch die Gelegenheit ergreifen, auf die weiteren Angebote des Services für Blinde und Sehbehinderte hinzuweisen, der seit 1984 zur Literaturversorgung für Studierende und Lehrende der TU Dortmund beiträgt. Literaturwünsche (Bücher, die im Buchhandel erschienen sind) werden je nach freier Kapazität, nach den persönlichen Vorgaben des registrierten SfBS-Nutzers (z.B. Schriftart, Schriftgröße etc.) umgesetzt.

Bei konkreten Anfragen nach einem bestimmten Werk ermitteln wir für Sie die Verfügbarkeit. Ist ein Titel nicht bei uns vorhanden, versuchen wir ihn für Sie vom Verlag als Datei zu bekommen und Ihnen über unser Repositorium SfBS als Volltext für Blinde und Sehbehinderte anzubieten.

Im 2. Obergeschoss steht in Raum 206 ein blinden- bzw. sehbehindertengerecht ausgestatteter PC-Arbeitsplatz zur Verfügung (Sprachausgabeprogramm, Braillezeile uvm.)

Allgemeine, fachübergreifende Einführungen in die Bibliotheksnutzung für Blinde und Sehgeschädigte

