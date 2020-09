Die E-Books zur Angewandten Mathematik werden ab sofort durch einen Großteil der E-Books der Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) ergänzt.

Suchen Sie im Katalog plus [1] nach den mehr als 500 SIAM E-Books, die schon kurz nach dem Erscheinen in unserem Katalog nachgewiesen werden und von dort aus aufgerufen werden können.

Für ganz ungeduldige Leser gibt es auch die Plattform der SIAM [2], auf der Angehörige der Technischen Universität auch für die Zeitschrifteninhalte freigeschaltet sind.

Weitere Informationen

Fragen und Rückmeldungen zum Angebot gerne an Antje Blomeyer [3], Fachreferentin für Mathematik und Statistik

Zugang außerhalb des Campus für TU-Mitglieder [4] über Virtual Private Network (VPN) oder Shibboleth

Tags: E-Books, Mathematik, Statistik