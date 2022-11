Zeitschriften durchsuchen

Eine neue Funktion in Katalog plus ermöglicht das gezielte Durchblättern von Artikeln innerhalb einer Zeitschrift. Hierbei lassen sich die Inhalte der Zeitschrift chronologisch und nach weiteren Sortier- und Filterkriterien betrachten (siehe Bild 1). Sofern verfügbar, werden auch die Referenzen und zitierenden Artikel eines Beitrags mit angezeigt, was eine schnelle Vorwärts- und Rückwärtsrecherche ermöglicht. Über den Button können Sie sich die Verfügbarkeit des jeweiligen Artikels in der Universitätsbibliothek Dortmund anzeigen lassen.

Das Beispiel aus Screenshot 1 im Zeitschriftenbrowser: „quantum geometry“ in der Zeitschrift „Nature“.

Zeitschriftennavigation finden

Innerhalb von Suchtreffern in Katalog plus ist die neue Zeitschriftenansicht verlinkt (siehe Bild 2). Außerdem ist diese Funktion in Katalog plus auch unter „Navigation“ » „Zeitschriften“ (siehe Bild 3) erreichbar. Die Daten des neuen Zeitschriftenbrowsers entspringen der freien Datenquelle OpenAlex

Wenden Sie sich bitte an Dr. Wenden Sie sich bitte an Dr. Lukas Lerche , Fachreferent für Informatik.

