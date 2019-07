Jahresbericht 2018

Die Bibliothek gibt in ihrem Jahresbericht [1] einen Überblick über die wichtigsten Themen des vergangenen Jahres. Schwerpunkte waren unter anderem die Selbstausleihe in der Emil-Figge-Bibliothek oder die Kooperation mit der Stadt- und Landesbibliothek und dem AStA :

Seit 2018 in der Emil-Figge-Bibliothek die Selbstverbuchung eingeführt wurde, stehen an allen vier Bibliotheksstandorten Ausleih- und Rückgabeautomaten zur Verfügung. In der Emil-Figge-Bibliothek sind die Ausleihzahlen seitdem um 67 % gestiegen.

Wer einen Bibliotheksausweis der Stadt- und Landesbibliothek besitzt, erhält in der Universitätsbibliothek einen kostenlosen Ausweis. Umgekehrt können sich Studierende der TU Dortmund in der Stadt- und Landesbibliothek einen Ausweis ausstellen lassen, ohne eine Jahresgebühr zu bezahlen. 1.225 Studierende haben diese Möglichkeit, die vom AStA der TU Dortmund finanziell unterstützt wird, bis Ende des Jahres bereits genutzt.

Bestellwünsche können jetzt noch schneller erfüllt werden: Die Bibliothek hat mit dem Einsatz eines internen Warenkorb- und Bestellsystems die Bestellvorgänge automatisiert und dadurch den Bestellprozess erheblich beschleunigt. [2]

Im Rahmen der Open-Access-Strategie der TU Dortmund, die sich für die freie Verfügbarkeit wissenschaftlicher Publikationen einsetzt, beriet die Bibliothek 2018 verstärkt zu unseriösen Open-Access-Angeboten sogenannter Raubverlage.

Die Zahl der E-Books hat sich 2018 auf 130.916 erhöht, auf die über 8,2 Millionen Mal zugegriffen wurde. Zum Vergleich: 2017 waren es mehr als 7 Millionen Zugriffe auf 96.000 elektronische Bücher.

