Belegexemplare abliefern

Gedruckte Dissertationen können ab sofort wieder per Post an die Universitätsbibliothek geschickt werden.

Alternativ geben Sie die Exemplare in der Zeit von 10 – 16 Uhr im Servicezentrum ab. Bitte kontaktieren Sie vorab die Abteilung Informationskompetenz und Publikationsunterstützung .

Postadresse: Universitätsbibliothek Dortmund, Abteilung IKPU, Vogelpothsweg 76, 44227 Dortmund

Weitere Informationen: Regelungen zur Abgabe von Dissertationen

