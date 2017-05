Eat and Read-Spezial im IBZ

Jeden Mittwoch findet im Sommersemester ein offener Nachmittag mit frischen Waffeln und Kaffee statt. Am 3.5. und 24.5. sind auch Mitarbeiterinnen der Bibliothek dabei, die in kurzen Vorträgen Tipps und Informationen präsentieren. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

Mittwoch, 3. Mai 2017

13:15 Uhr – Services der Universitätsbibliothek (Informationen zu den vielfältigen Angeboten der UB: Öffnungszeiten, Lernplätze, Regeln der UB)

15:15 Uhr – Kleine Checkliste für ein erfolgreiches Studium (Uniaccount versus WLAN, die Bibliothek von zu Hause nutzen)

Mittwoch, 24. Mai 2017

13:15 Uhr – Fachinformationsseiten und elektronische Ressourcen der Bibliothek

15:15 Uhr – Katalog plus (Einfache Suchrecherche und was ist drin im Datenpool)

Weitere Informationen: Referat Internationales

