Am Mittwoch, den 29. August um 15.00 Uhr bietet Bureau van Dijk eine Einführung in die Datenbank DAFNE an. Die Veranstaltung für interessierte Hochschulangehörige findet im Seminarraumgebäude statt und dauert voraussichtlich ca. 60 Minuten.

DAFNE bietet aktuelle und historische Jahresabschlussinformationen von ca. 800.000 deutschen Unternehmen.

Programm

Begrüßung und Einführung Bureau van Dijk Datenherkunft und -verfügbarkeit

Welche Daten sind enthalten, wie suche ich effizient?

Ihre Fragen

Um Anmeldung wird gebeten, aber auch Kurzentschlossene sind willkommen. Wir freuen uns auf Sie!

Adresse

Seminarraum 1.023 im SRG

Friedrich-Wöhler-Weg 6

44227 Dortmund

Hinweis: Wenn möglich, bitte eigenes Laptop mitbringen!

Mehr Informationen

Tags: Datenbanken, Veranstaltung, Wirtschaftswissenschaften