Bibliothekssystem wurde umgestellt

Nach dem erfolgreichen Umstieg auf ein neues Bibliothekssystem stehen einige Funktionen in Katalog plus und in Ihrem Bibliothekskonto noch nicht in vollem Umfang zu Verfügung. Ausleihen und Rückgaben sind wieder möglich, werden jedoch erst ab der nächsten Woche in Ihrem Konto angezeigt. Vormerkungen funktionieren ebenfalls erst ab der nächsten Woche wieder.

Fristen und Gebühren bleiben weiterhin ausgesetzt bis Montag, den 3.5.2021. Der Zugriff auf elektronische Ressourcen ist über Katalog plus [1] möglich.

[1] Katalog plus

Tags: Ausleihe, E-Books, Oeffnungszeiten