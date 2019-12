Als Start unseres diesjährigen Adventskalenders möchten wir, die Fachreferentinnen und Fachreferenten, Ihnen unser Angebot vorstellen.

Haben Sie Fragen zur fachlichen Literaturrecherche, wie der Recherche in Datenbanken oder in unserem Katalog? Wir beraten Sie individuell zu Ihren Fragen und helfen Ihnen dabei, Ihre Recherchefähigkeiten zu erweitern. Als Fachreferentinnen und Fachreferenten sind wir Ihre Ansprechpartner in der UB für alle fachwissenschaftlichen Fragen. Wir stehen zudem in engem Kontakt mit den jeweiligen Fakultäten. Ob Einzelberatung oder Schulung innerhalb eines Seminars, sprechen Sie uns an!

Unser Angebot für Angehörige der TU Dortmund

Beratung und Kurse

zum planvollen Vorgehen bei der Literatursuche für Hausarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten, Dissertation usw.

zur effizienten Nutzung fachlicher Datenbanken

zur erfolgreichen Nutzung der Bibliotheksangebote zur Literatursuche

zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens der verschiedenen Fächer

Service-Angebote

Individuelle fachliche Literaturrecherche für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung: Beratung zu Hausarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten, Dissertation und mehr in persönlichen Einzelsitzungen.

Bearbeitung Ihrer Anschaffungsvorschläge

Durchführung von Einführungen für Erstsemester, Studierende im Hauptstudium, Fakultätsangehörige usw.

Weitere Informationen

Fragen und Rückmeldungen gerne an Ihre Fachreferentin / Ihren Fachreferenten

