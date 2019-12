… ohne VDE-Normen

Knecht Ruprecht aus Theodor Storms Weihnachtsgedicht würde ohne das zentrale VDE-Vorschriftenwerk im Bereich der Elektro- und Informationstechnik heutzutage wohl keine „goldenen Lichtlein allüberall auf den Tannenspitzen“ sehen.

Denn die besonderen Anforderungen für Lichterketten, die uns in der Weihnachtszeit mit ihrem Licht erfreuen, werden in der VDE-Vorschrift DIN EN 60598-2-20 (VDE 0711-2-20): 2015-10 einheitlich festgelegt.

Seit kurzem sind alle Dokumente dieses Vorschriftenwerks aus dem Netz der TU Dortmund über die Normenbibliothek des VDE-Verlags online verfügbar!

Zugriff auf weitere Normenwerke, wie die Volltexte zu DIN-Normen und zu den VDI-Richtlinien finden Sie wie gewohnt über Perinorm.

Was sich hinter der Marke DE39801193, dem Patent DE102012218839 und dem Design EM04132371 verbirgt? Warum Ihr Weihnachtsbaum im heimischen Wohnzimmer ohne diese gewerblichen Schutzrechte höchstwahrscheinlich anders als in den vergangenen Jahren aussehen würde? Und was sind gewerbliche Schutzrechte eigentlich?

All das können Sie montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr im Informationszentrum Technik und Patente in einem Beratungsgespräch erfahren, oder mit Hilfe unserer professionellen Datenbanken selbst recherchieren.

Weitere Informationen

Fragen und Rückmeldungen gerne an Dr. Stephan Jekat, Ihren Fachreferenten für Maschinenbau

Tags: Elektrotechnik, ITP