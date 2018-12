Quechua oder Cockney?

Wer im Sommer fleißig getestet hat [1], wird sich freuen:

Die Treasury of Linguistic Maps Online (TLM) [2] gibt von nun an dauerhaft Auskunft darüber, wo welche Sprachvarietäten gesprochen werden und welche sprachlichen Merkmale diese aufweisen.

Durchstöbern Sie das Angebot an Sprachkarten anhand von Metadaten, über die geographische Suche – oder anhand von Kategorien wie Sprachkontakt, Historische Linguistik oder Multilingualismus.

Fragen und Rückmeldungen zum Angebot gerne an Christina Ringel, Ihre Fachreferentin für die Philologien.

[1] Wo spricht man eigentlich …?

[2] Treasury of Linguistic Maps Online

Tags: Adventskalender, Datenbanken, Sprachwissenschaften