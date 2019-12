Klingonisch wie in der Überschrift (übersetzt: Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr) findet sich in der peer reviewten Datenbank „Linguistic Minorities in Europe Online (LME)“ zwar nicht, dafür aber zahlreiche Übersichtsartikel, Multimedia-Elemente und detaillierte Forschungsberichte zu anderen Minderheitensprachen.

Seit September 2019 ist eine frei zugängliche Pilotversion mit Inhalt zum Baskischen online. Ab 2020 ist die Komplettversion der LME verfügbar. Danach sollen jährlich in zwei Updates neue Artikel hinzukommen. In 2020 enthält die LME u.a. Inhalte zum Baskischen, Friesischen, Kroatischen, Sami, Türkischen und Ungarischen als Minderheitensprachen. Weitere Sprachen/Sprachminderheiten werden mit den jährlichen Updates hinzukommen.

Weitere Informationen

Fragen und Rückmeldungen gerne an Stefanie Spiegelberg, Ihre Fachreferentin für Sprach- und Literaturwissenschaften sowie Journalistik und Medienwissenschaften

