Historisches im 10. Türchen

Im Februar 1883 erschien der erste Band der „Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society“. Vielleicht möchten Sie einen Blick auf das nun 135 Jahre alte Vorwort werfen? Kein Problem, ein Klick genügt [1]!

Neben den „Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society“ hat die UB Dortmund viele Zeitschriften von Cambridge University Press in ihr digitales Archiv aufgenommen. Das bedeutet für Sie, dass diese Zeitschriften von nun an dauerhaft digital oder als hochwertiger Scan mit OCR im PDF-Format verfügbar sind.

Eine Auflistung aller Zeitschriften von Cambrige University Press finden Sie direkt beim Verlag [2]. Die Zeitschriften lassen sich natürlich auch über den Katalog plus der UB Dortmund recherchieren [3]. TU-Angehörige können auch von zu Hause per VPN auf die elektronischen Angebote zugreifen. Die Zeitschriften umfassen vor allem mathematische und naturwissenschaftliche Themen. Einige Beispiele:

American political science review

Ergodic theory and dynamical systems

European journal of applied mathematics

Journal of applied probability

Journal of fluid mechanics

Journal of plasma physics

Mathematika

The aeronautical journal

The journal of symbolic logic





Übrigens: Die „Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society“ gibt es nach 135 Jahren immer noch. Die neueste Ausgabe von November 2018 lesen Sie hier [4].

Fragen und Rückmeldungen zum Angebot gerne an Dr. Lukas Lerche, Ihren Fachreferenten für Informatik

Zugang außerhalb des Campus für TU-Angehörige

Tags: Adventskalender, Mathematik, Naturwissenschaften