Sage Handbücher und Enyzklopädien zum Einstieg in die Recherche

Der Verlag Sage legt einen Schwerpunkt auf Enzyklopädien und Handbücher, hauptsächlich aus den Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Einen Überblick der lizenzierten englischsprachigen Sage-Titel finden Sie im Katalog plus. Einige Bände hat die Universitätsbibliothek im November 2019 neu erworben.

Die (Nachschlage-)Werke eignen sich für den Einstieg in ein Themengebiet und verweisen auf weiterführende Literatur.

In den Enzyklopädien finden Sie knappe Beiträge in alphabetischer Zusammenstellung, in den Handbüchern können Sie sich über die typischen Aspekte eines Themengebiets informieren.

Bitte beim Lesen das Plätzchenessen nicht vergessen!

