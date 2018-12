Streaming-Angebot von Lynda.com für die kalten Wintertage

Draußen ist es kalt, nass und ungemütlich. Was gibt es Besseres, als es sich mit einem heißen Getränk, weihnachtlichem Gebäck und einer dicken Decke vor dem Computer gemütlich zu machen und ein Video anzuschmeißen! Aber was bloß …?

Wie wäre es, die Neujahrsvorsätze ein wenig vorzuziehen und etwas Neues zu lernen? Vielleicht eine neue Programmiersprache? Oder endlich mal zu verstehen, was Deep Learning eigentlich ist?

Die UB Dortmund bietet mit Lynda.com [1, 2] ein umfangreiches Streaming-Angebot für Lehr- und Trainingsvideos zu Web Design, Programmierung, 3D-Konstruktion & CAD, IT-Administration, Office-Software, Entwicklung und IT-Infrastruktur, Grafik- und Kreativ-Software, Fotografie, Mobile Computing, Digital Lifestyle und vielem mehr. Lynda.com enthält ca. 6.200 englischsprachige sowie ca. 2.200 deutschsprachige Kurse. Die deutschsprachigen Videos kennen Sie vielleicht von Video2Brain, das vor ca. anderthalb Jahren in Lynda.com aufgegangen ist. Registrieren Sie sich ganz einfach mit ihrem UniAccount [3].

Fragen und Rückmeldungen zum Angebot gerne an Dr. Lukas Lerche, Ihren Fachreferenten für Informatik

Zugang außerhalb des Campus für TU-Angehörige

Tags: Adventskalender, Datenbanken