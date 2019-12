Nicht zuletzt seit AlphaGo [1] Großmeister besiegt hat und Kryptowährungen in den Alltag vorzudringen scheinen, sind Themen wie Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Neural Networks, TensorFlow und Blockchain in aller Munde. Seit kurzem bietet die Universitätsbibliothek 80 neue E-Books vom Packt Verlag, die sich theoretisch und praktisch mit diesen Bereichen beschäftigen.

Wie immer finden Sie die E-Books bei Ihrer Recherche in Katalog plus [2] bzw. in einer Gesamtübersicht hier [3].

Sie möchten direkt loslegen? Hier zwei Lesevorschläge direkt zum Durchstarten:

Patrick D. Smith: Hands-on artificial intelligence for beginners : an introduction to AI concepts, algorithms, and their implementation, 2018 [4]

Peter Lipovyanov: Blockchain for Business 2019 : a user-friendly introduction to blockchain technology and its business applications, 2019 [5]

Weitere Informationen

Fragen und Rückmeldungen gerne an Dr. Lukas Lerche, Ihr Fachreferent für Informatik

Zugang außerhalb des Campus für TU-Angehörige

