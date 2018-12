… dann ist Weihnachten

Bis dahin lohnt sich ein Blick in die frisch lizenzierte Theologische Realenzyklopädie (TRE) [1], das Nachschlagewerk nicht nur für die Theologie [2]. Und wer das nicht will, blättert sich einfach durch die 36 Bände des analogen Pendants [3].

TU-Angehörige können auch von zu Hause per VPN auf die Datenbanken zugreifen [4].

[1] Theologische Realenzyklopädie

[2] Testzugang TRE online im UB-Blog am 12.02.2018

[3] Zentralbibliothek: Bt 12291, Emil-Figge-Bibliothek: THA 2/2

[4] Die Bibliothek zu Hause nutzen

