Neues Layout und Zusatzfeatures

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, kommt Katalog plus seit ein paar Wochen in einem neuen Gewand daher. Neben einem aktualisierten Layout bietet Ihnen Katalog plus auch im Hintergrund einige Verbesserungen: Erweiterte Filtermöglichkeiten vereinfachen die Recherche und eine verbesserte Suchmaschine sorgt im Hintergrund für genauere Suchergebnisse.

Auch im neuen Jahr wird die Universitätsbibliothek Katalog plus fleißig weiterentwickeln und um viele nützliche Funktionen ergänzen. An dieser Stelle möchten wir Ihnen als weihnachtliches Appetithäppchen einen Einblick auf kommende Funktionen bieten:

Thematische Recherche: Durch die thematische Einsortierung unserer Medien zu verschiedenen Sachgebieten und Unterkategorien wird die Recherche nach Literatur zu bestimmten Themen schnell und einfach möglich sein. Die nebenstehende Abbildung gibt einen Eindruck, wie diese hierarchische thematische Navigation (im Fachjargon „virtuelle Systematik“) aussehen wird. Suchhistorie: Ein weiteres Feature ist die Suchhistorie, mit der eingeloggte NutzerInnen ihre vorherigen Recherchen durchsuchen und ggf. erneut ausführen können. Auch können Suchanfragen zur schnellen Wiederholung als Favoriten gespeichert werden.

Den neuen Bibliothekskatalog finden Sie übrigens auch in der TU-App.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback: Lassen Sie uns Fragen, Rückmeldungen, Verbesserungswünsche oder Kritik wie gewohnt als Kommentar hier im UB-Blog oder über das Feedback-Formular zukommen.