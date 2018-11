Mit der „Encyclopedia of Bioinformatics and Computational Biology: ABC of Bioinformatics“ ist ein umfassendes Werk zu verschiedenen Themen der Informatik, Informationstechnologie, Mathematik, Statistik und Biotechnologie nun für Sie als E-Book verfügbar. Das Werk fokussiert die Bereiche der Translationalen Bioinformatik, Chemoinformatik, Umweltinformatik und im Besonderen die Integrative –omik und Systembiologie. Wie gewohnt finden Sie das Werk über den Katalog plus [1] der UB Dortmund.

Ihre Ansprechpartner

Dr. Markus Dzyk, Fachreferent für Biologiedidaktik, Bio- und Chemieingenieurwesen, Chemie, Elektrotechnik, Umweltforschung

Dr. Lukas Lerche, Fachreferent für Informatik

Weitere Informationen

Zugang außerhalb des Campus: Die Bibliothek zu Hause nutzen für alle TU-Angehörigen

[1] Encyclopedia of Bioinformatics and Computational Biology

