Wer ist für Sie Familie? Wie fühlt sich Ihr Familienleben an?

Häufig prägen alte Bilder die Vorstellungen von Familie. Alle, die an den Universitäten Bochum oder Duisburg-Essen oder an der TU Dortmund (Universitätsallianz Ruhr) studieren oder arbeiten, sind herzlich eingeladen, ihre Familienwirklichkeiten zu fotografieren. Was Sie gewinnen können, finden Sie unter www.uaruhr.de/familienbilder, zusammen mit allen weiteren Informationen.

Machen Sie mit und teilen Sie Ihre Fotos mit uns!

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2020

Die Gewinnerfotos werden im Sommer 2020 in einer Ausstellung an allen drei Universitäten parallel gezeigt, in Dortmund im Foyer der Universitätsbibliothek.

Ansprechpartnerin an der TU Dortmund: Dr. Ute Zimmermann, Leiterin der Stabsstelle Chancengleichheit, Familie und ViElFalt