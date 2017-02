Verbesserung für Gruppenarbeit

In unserem Gruppenarbeitsraum in der 1. Etage (Raum 112) bieten wir Ihnen jetzt eine neue Variante für Ihre Gruppenarbeit an: die Arbeit mit dem Team-Monitor.

Teilen Sie mit Ihrer Lerngruppe Ihre Dokumente und Ihren Desktop und gestalten Sie so Ihre Gruppenarbeit noch anschaulicher und effektiver. Jedes Teammitglied bringt seinen Laptop mit und Sie benötigen nur noch die URL und PIN, die Ihnen der Monitor anzeigt – schon kann es losgehen.

Eine Anleitung zur Nutzung des Team-Monitors liegt im Gruppenarbeitsraum aus. Sie buchen den Monitor zusammen mit dem Raum über unser Raumbuchungssystem.

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich mit Fragen und Rückmeldungen an die Informationsabteilung.